Tutto il gusto della montagna in un click. Si può riassumere così la filosofia di “

Refill &Taste

”, progetto che unisce sostenibilità e attenzione al territorio.

L’idea nasce nella splendida cornice di

San Martino di Castrozza

uso più consapevole di una risorsa preziosa come l’acqua

, ai piedi delle Dolomiti, per sensibilizzare residenti e turisti a un, con l’aiuto di un’app.

“Refill &Taste” nasce come un’iniziativa legata agli obiettivi dell’Agenda 2030 e al progetto “

Trentino più Verde

abbinando però il progetto anche ai sapori della tradizione

” per volere delle associazioni “la Strada dei formaggi delle Dolomiti” e “la Strada della Mela e dei Sapori della Val di Non”. L’obiettivo è ovviamente valorizzare l’acqua di fonte trentina,tramite una serie di picnic nella natura.

Grazie all’applicazione è possibile

vedere dove si trovano i punti d’acqua potabile

borracce

Cheesenic

materiali sostenibili

per poter riempire comodamente le proprie, cercando così di ridurre l’uso di plastica. Fontane, ma anche agriturismi, ristoranti e le caratteristiche malghe: tutti luoghi in cui chi vuole può rifornirsi d’acqua gratuitamente. In queste attività convenzionate si può acquistare il “”, un cesto con tutto l’occorrente per i picnic, ricco di prodotti a km zero da gustare immersi nel verde delle montagne e con il quale si riceve in omaggio una borraccia. La borraccia “Refill and Taste” appunto, realizzata ovviamente con

Dalla Val di Fassa, a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, passando per la Val di Fiemme e Pinè-Cembra, fino alle Valli di Non e Sole:

sono oltre 200 i punti acqua mappati

. Tramite l’app e il QR code presente sulla borraccia è possibile rintracciare quelli più vicini, che siano fontane o attività commerciali aderenti.

Il progetto vuole così

sensibilizzare turisti e residenti sull’utilizzo dell’acqua potabile

che arriva direttamente dalle montagne trentine, imparando anche ad averne cura.

Un’attenzione in più a un bene

sempre più prezioso e sempre più minacciato

community ecologica

ognuno può arricchire segnalando nuovi punti per il refill

, come dimostra la crisi idrica che ha colpito il Paese quest’estate. Una sensibilizzazione facilitata dalla creazione di una vera e propriagrazie all’applicazione che

La

sostenibilità a portata di click

. Così non ci saranno più scuse per rispettare il nostro Pianeta.