Il 18 marzo è la Giornata Mondiale del Riciclo

Istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation, la giornata è nata per celebrare l'importanza del riciclo e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla tutela ambientale. L’obiettivo è finanziare programmi educativi e di sensibilizzazione e iniziative d'innovazione incentrate sullo sviluppo sostenibile e inclusivo del riciclo in tutto il mondo. Secondo le stime della fondazione si prevede che il riciclo consentirà di risparmiare oltre un miliardo di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2030.

“Il ruolo della Fondazione è mostrare al mondo che il Riciclo è uno sforzo collettivo, cruciale per il futuro del pianeta. Nessuno può agire in isolamento ed è imperativo coinvolgere la più ampia popolazione possibile, dai membri BIR ai leader mondiali, dalle aziende agli individui, indipendentemente da dove si trovino. L'istituzione della Global Recycling Foundation sosterrà questa missione e garantirà un approccio globale, supportando iniziative congiunte e raggiungendo obiettivi per promuovere migliori pratiche di riciclo in futuro" ha dichiarato Ranjit S Baxi, il Presidente Fondatore della Global Recycling Foundation.

L’Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti raccolti, con un tasso di riciclo pari al 79%, mentre la Francia è al 56%, il Regno Unito al 50%, la Germania al 43%. L’Italia, inoltre, è uno dei pochi Paesi europei ad aver migliorato dal 2010 al 2018 le sue prestazioni con il +8%.