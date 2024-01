Gondolieri ecologisti: dal remo alle pinne

Tanto maestosa quanto romantica, soprattutto al tramonto. Forse è per questo che artisti e coppiette si innamorano di lei. Da secoli Serenissima ed elegante, ma pure triste Venezia, perché oltre a difendersi dall'acqua alta, questo gioiello deve fare i conti con un altro problema. I Chili e chili di rifiuti sommersi sotto i canali.

Già, veneziani e turisti spesso non rispettano la differenziata e in acqua si trovano sorprese. Così a colmare le lacune in educazione ambientale ci pensano i gondolieri.

Via cappello e remo. Dentro maschera, pinne e bombola. Oggi sono le icone della città a dare l'esempio, immergendosi per recuperare i detriti. Come ci ha raccontato Stefano Vio, del Gruppo Gondolieri Sommozzatori Venezia: “Il materiale che si trova sul fondo dei canali è stato gettato nel tempo in parte dai veneziani e dai turisti, in parte è stato perso dalle imbarcazioni. Ora i cittadini sono molto più attenti. Forse un aiuto è stato proprio il messaggio che noi lanciamo, di non gettare più niente in acqua. Oggi siamo tutti più amanti della nostra città rispetto a una volta”.

L'iniziativa che gode anche del sostegno del comune viene portata avanti da volontari. Hanno cominciato nel 2019 e non hanno intenzione di fermarsi. Operatori ecologici speciali che sott'acqua trovano di tutto. Collezioni di pneumatici e stavolta anche un contenitore dell'immondizia.

L'obiettivo è ripristinare il naturale equilibrio ambientale rimuovendo tutti gli scarti. Le immersioni vanno da una zona all'altra. Ma per salvare Venezia dai rifiuti non bastano i gondolieri, serve l'aiuto di tutti. Prima di sgombrare i canali, bisognerebbe evitare innanzitutto di sporcarli.