Gli “Alberi del vento”: eolici, di design e high tech

L’energia eolica rappresenta una fonte rinnovabile e inesauribile poiché proveniente dal vento. Ispirati alla natura e pensati come un’alternativa alle più tradizionali pale eoliche, gli

Alberi del Vento

New World Wind

Wind Tree

turbine eoliche a forma di foglia

, progettati dalla società francese, sono delle strutture di design fatte d’acciaio alte 11 metri e con un diametro di 8 metri che ricordano la forma e le dimensioni di un vero albero. Ipossono essere composti da 3 o più tronchi d'acciaio che si ramificano in rami più piccoli su cui sono fissate le 36artificiale che riescono a generare energia sfruttando tutti i tipi di vento, dalle brezze leggere alle potenti raffiche di vento sia in ambienti urbani che rurali. L’energia prodotta dall’Albero del vento, dalla potenza di 10.8kW, equivale all’energia necessaria per illuminare 15 lampioni (100 Watt LED), assicurare 16.364 km di autonomia a un veicolo elettrico o alimentare l’83% del consumo energetico di una famiglia (al di fuori dell'aria condizionata).

Facebook

Le micro-turbine eoliche, inoltre, possono essere abbinate anche a dei

piccoli petali-pannelli solari

non provocano inquinamento acustico

Jérôme Michaud-Lariviere

portare l’energia eolica anche in città

, riuscendo così a sfruttare a pieno le condizioni degli ambienti urbani per produrre energia. La caduta o il malfunzionamento di una foglia non compromette le altre, continuando così a garantire la produzione di energia. Gli Alberi del Vento si integrano perfettamente con il paesaggio circostante, sia esso urbano o campestre, e. Il sistema, infatti, è completamente silenzioso ed emette solamente lievi fruscii che ricordano il rumore delle foglie mosse dal vento, ed è quindi pensato per essere installato anche nei pressi delle abitazioni, visto anche il poco ingombro., l’ideatore del progetto, aveva infatti come obiettivo quello di trovare un’alternativa alle pale eoliche tradizionali per poter sfruttare la forza del vento e