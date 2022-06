Giornata Mondiale degli Oceani, “vita e mezzo di vita”

Gli oceani ricoprono il

70% della superficie del Pianeta

fondamentale per la vita ma purtroppo sempre più in minacciato

, eppure sono meno conosciuti di Marte o della Luna. Un luogo misterioso e immenso,

Proprio per riflettere sui benefici dei grandi mari e sulla necessità di agire per la loro salvaguardia è nata la

Giornata Mondiale degli Oceani

riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2008

. Istituita a Rio de Janeiro nel 1992 durante un vertice sull’ambiente, è stata poi ufficialmente

Il tema scelto per l’edizione 2022 è

“L’Oceano: vita e mezzo di vita”

legame tra gli oceani e l’umanità

, titolo che riporta subito agli ecosistemi oceanici e alle loro innumerevoli forme di vita, oltre al

I mari di tutto il mondo ospitano

l’80% della biodiversità globale

1-2 milioni che non sono mai state viste e studiate

l 50% dell’ossigeno che respiriamo proviene proprio dal mare

viene anche assorbita la gran parte dell’anidride carbonica

benessere

economia

. Cetacei, grandi predatori, ma anche minuscole alghe e microorganismi come il fitoplancton. In totale sono state classificate circa 200mila specie viventi, ma si stima che ce ne siano ancora. Così come poco conosciuti sono il ruolo degli oceani e i problemi da cui sono afflitti. I, prodotto dal fitoplancton. Si tratta del vero polmone del Pianeta, molto più della stessa Amazzonia. Sempre dagli oceani, un ciclo fondamentale per la salute di tutta l’umanità. Senza dimenticare che dall’oro blu dipendono ile l’di milioni e milioni di persone.

Eppure tutti noi

ignoriamo molti dei fattori che minacciano

l’acidificazione dell’acqua

25%

l’aumento delle zone prive di ossigeno

questi ecosistemi. Diversamente da problemi evidenti come le microplastiche e la pesca intensiva, ce ne sono altri nascosti ma altrettanto pericolosi. Ad esempio. Rispetto a 300 anni fa il pH dei mari è dele il dato tende ad aumentare con una velocità eccessiva, come non era mai accaduto in 300 milioni di anni. O ancora,, cresciute di quattro volte in 50 anni.

È quindi fondamentale usare giornate come questa per conoscere meglio le nostre risorse e soprattutto per imparare a

prendercene cura

intero Pianeta

. In ballo c’è il futuro non solo degli oceani, ma dell’