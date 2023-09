Geologia in mountain bike

Obereggen è un'area perfetta per le escursioni sulle Dolomiti, e propone una novità: unire l’e-bike alla scoperta della geologia di questo massiccio

Dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità nel 2009, il Latemar è uno dei massicci montuosi delle Dolomiti. Un atollo fossilizzato formato da rocce calcaree. Pensate che qui 300 milioni di anni fa sorgeva un’isola circondata dal mare tropicale. Obereggen è una delle aree sciistiche ed escursionistiche di questa zona, e propone una novità: unire l’e-bike alla scoperta della geologia di questo massiccio.

Non solo stradine nei boschi o le salite delle tappe del Giro d’Italia, la proposta comprende anche un sentiero didattico, con illustrazioni che spiegano le peculiarità geologiche delle Dolomiti, aiutando a identificare i diversi tipi di roccia, tra fossili, conchiglie pietrificate e pareti di origine vulcanica.

Come ci ha spiegato Giacomo Cantisani, geologo: “Il binomio bicicletta-escursione con cultura e geologia è molto piacevole e soprattutto è un'esperienza adatta a tutte le tipologie di persone, dalle famiglie agli appassionati più esperti”.

Caratteristico della zona è il Latemar Ronda da cinque ore di sella. 33 chilometri, dislivello di 1500 metri, da Obereggen al Lago di Carezza, dal Passo di Costalunga fino a Moena. Un percorso di difficoltà media, e ormai affrontabile da chiunque grazie alla pedalata assistita. Scorci, prati, boschi, rifugi, ma anche la riscoperta della storia e di un patrimonio millenario grazie a guide alpine specializzate.

Un esempio è il racconto di Giacomo Cantisani: “Durante il percorso ci sono dei massi da crollo, recenti o meno recenti. Su quelle pareti ci sono diverse colorazioni ed è possibile vedere a occhio nudo le nicchie di distacco, che hanno un colore più chiaro. Ai piedi di queste si vedono invece dei ghiaioni che sono in continua evoluzione, perché i crolli si susseguono in continuazione, anche a causa del fenomeno del crioclastismo - cioè gelo e disgelo - soprattutto nelle stagioni primaverili o autunnali, quando le temperature di giorno sono sopra lo zero e di notte sotto”.

Sculture naturali, nate da anni di erosioni geologiche, da ammirare rigorosamente in sella a una e-bike.