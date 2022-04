27 aprile 2022 14:28

Visibility: il progetto italiano per misurare l’inquinamento dell’aria e la visibilità dei paesaggi nei parchi naturali

Il Parco Nazionale del Circeo è stato selezionato come prima area campione italiana per "Visibility". Si tratta di un nuovo progetto coordinato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per misurare l'inquinamento dell'aria e la visibilità dei paesaggi nei parchi naturali italiani. Per la prima volta è stata applicata in Italia la procedura adottata dell’EPA, l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente e per la misurazione del parametro della visibilità nei parchi naturali americani.