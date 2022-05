12 maggio 2022 12:31

USA: il livello del lago Mead è ai minimi storici

Il più grande bacino idrico artificiale del Nord America, il lago Mead, fornisce acqua potabile a 20 milioni di persone da Las Vegas a Los Angeles. I livelli del lago sono in calo dal 2000: la questione siccità è peggiorata negli ultimi anni e secondo gli scienziati il cambiamento climatico sta esacerbando la situazione. In questi giorni il Bureau of Reclamation degli Stati Uniti ha riferito che il lago Mead è sceso a circa 1.052 piedi (320 metri) sopra il livello del mare, il livello più basso da quando è stato riempito nel 1937 dopo la costruzione della diga di Hoover. Il repentino calo dei livelli dell’acqua del lago che pian piano continua a ritirarsi, è il risultato evidente della forte ondata di siccità alimentata dai cambiamenti climatici sommati all’aumento della domanda di acqua negli Stati Uniti occidentali.