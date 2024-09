Un’azione concreta per tutelare il mare

Un viaggio verso il cambiamento, seguendo nuove rotte verso un futuro più responsabile. È questo l’obiettivo che vuole seguire il progetto di Q8 Sailing for Change, realizzato con la collaborazione tecnico-scientifica di LifeGate. Un’iniziativa che ha come scopo quello di prevenire, assorbire e stoccare gli sversamenti accidentali di idrocarburi in mare, grazie a una tecnologia innovativa e Made in Italy.