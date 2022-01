31 gennaio 2022 19:23

Thailandia: una marea di petrolio minaccia le coste della provincia di Rayon

La perdita proviene da un oleodotto della Star Petroleum Refining e risale a martedì. L’area è stata subito transennata ma circa 50.000 litri di petrolio si erano già riversati in mare. Le autorità thailandesi sono impegnate in una grande operazione di pulizia delle spiagge, ma si teme per l’impatto ambientale, in particolare sulla barriera corallina.