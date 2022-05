02 maggio 2022 16:25

Nuvole tossiche tra le strade di Bogotà

Negli ultimi giorni le strade di Mosquera, alle porte di Bogotà in Colombia, sono ricoperte da enormi nuvole tossiche. La schiuma spinta dal vento fino in città proviene in realtà dal fiume Balsillas e secondo il governo sarebbe stata provocata dagli scarichi inquinanti della vicina zona industriale e dalle sostanze che si trovano nei detersivi usati dagli abitanti.

Non si tratta purtroppo di semplice sapone, ma di una sostanza tossica e corrosiva che mette in grave pericolo la salute dei cittadini, costretti a dover convivere con l’ennesima conseguenza dell’inquinamento.