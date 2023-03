07 marzo 2023 12:18

Le tecniche di Coral Restoration sempre più all'avanguardia del MaRHE Center alle Maldive

Sull’isola di Magoodhoo, nell'arcipelago delle Maldive, dal 2009 opera il MaRHE Center, The Marine Research and High Education Center, un distaccamento dell'Università di Milano Bicocca. Qui, attraverso un approccio scientifico, i ricercatori lavorano direttamente sulla barriera corallina con tecniche di Coral Reef Restoration and Rehabilitation sempre più all’avanguardia.