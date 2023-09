25 settembre 2023 11:00

La mostra "Siamo Foresta", un incontro tra mondi

Raccontare la foresta come luogo di incontro egualitario di popoli viventi, umani e non umani, e comprendere i rapporti di interdipendenza esistenti tra uomo e natura sono alcuni degli obiettivi della mostra “Siamo Foresta” aperta presso Triennale Milano fino al 29 ottobre e realizzata grazie alla Fondazione Cartier per l’arte contemporanea