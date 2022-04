28 aprile 2022 11:28

La Cina blocca le importazioni e Hong Kong lotta con i rifiuti di polistirolo

Se tra le città più inquinanti al mondo quelle cinesi giocano un peso rilevante, la crisi pandemica non ha fatto altro che peggiorare la già delicata situazione legata ai rifiuti. In questi giorni i contenitori di polistirolo utilizzati per portare cibo fresco dalla Cina continentale si sono accumulati e accatastati nelle strade e nei parcheggi di Hong Kong dopo che le autorità della terraferma si sono rifiutate di riprenderli a causa della quinta ondata di infezione da Covid-19 che sta colpendo la città. I contenitori vuoti sono stati accumulati, pronti per essere riportati oltre il confine per il loro riutilizzo, ma per via degli elevati rischi di contagio le operazioni di smaltimento sono state interrotte.