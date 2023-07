03 luglio 2023 10:10

In Italia tasso di riciclo del vetro oltre l'80%, +4,2% rispetto all'anno scorso

Balzo in avanti del riciclo del vetro in Italia che registra un +4,2%, passando da un tasso di riciclo del 76,6% nel 2021 all’80,8% nel 2022. I dati presentati dal Consorzio per il recupero del vetro (CoReVe) evidenziano così un nuovo traguardo tagliato dal nostro Paese nella sfida dell’economia circolare, con l’Italia che non solo si conferma per il 4° anno consecutivo al di sopra del target UE fissato al 2030 (75%) ma capace, inoltre, di sfondare il tetto dei 2,5 mln di tonnellate di vetro raccolto in un anno.