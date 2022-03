25 marzo 2022 16:32

Il mondo in piazza per il Global Climate Strike

Oggi il mondo è attraversato da un'onda verde. Sono i ragazzi del movimento Fridays for Future, scesi in piazza dalla Svezia all'Uganda, dagli Stati Uniti all'Italia per lottare per il presente e soprattutto per il futuro.

Le loro richieste? Pace e giustizia climatica. Un invito ai potenti della Terra a lasciare una volta per tutte i combustibili fossili e ad attuare una transizione ecologica giusta, che non lasci indietro le popolazioni più colpite dalla crisi ambientale.