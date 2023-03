28 marzo 2023 14:50

Economia circolare e mitilicoltura: l'isolotto realizzato con i gusci delle cozze

In Sardegna grazie alla fondazione no profit MEDSEA e Nieddittas, azienda che gestisce l'intera filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano, i gusci delle cozze scartati dalla lavorazione industriale diventano un isolotto per la nidificazione degli uccelli migratori. L’isolotto ha una forma ovoidale, è lungo circa 20 mt, largo 7 mt e alto 2 mt, cioè circa 50 cm sul livello medio del mare e risulta, quindi, quasi completamente immerso nell’acqua. È formato da 2000 sacchi d'iuta pieni di gusci di cozze posizionati manualmente attraverso l’ausilio di un natante, che ha permesso il trasporto dei materiali nel luogo di realizzazione, e il supporto in acqua di due sommozzatori che hanno coordinato le attività di posizionamento a circa 50 mt dalla terra ferma.