29 aprile 2024 19:18

E-Garden: coltiviamo sul balcone

Avere un piccolo orto sul proprio terrazzo o balcone può essere davvero un’attività rilassante e appagante. Se siete alle prime armi, niente paura. Esistono tante soluzioni innovative. Come ad esempio Ortolino, originale idea regalo di Verdemax.

Si tratta di un vasetto in polipropilene contenente terriccio in fibra di cocco e semi. Vi basterò aggiungere dell’acqua e il gioco è fatto. Potete scegliere tra menta piperita, basilico, prezzemolo e peperoncino rosso. E ricordate che il coperchio funge da sottovaso.

Un’altra soluzione meravigliosa è Orto Urbano. Un prodotto decisamente innovativo, una fioriera speciale. Può contenere fino a 100 litri di terriccio. Ma non è finita qui. Incorporato un serbatoio da sei litri come riserva d’acqua e in dotazione tessuto-non tessuto capillare e un sacchetto di argilla espansa. A voi non resta che riempirlo con terriccio fresco e piante e fiori edibili.