08 marzo 2022 16:13

Donne e ambiente: il cambiamento climatico è anche una questione di genere

Da Greta Thunberg a Vanessa Nakate, sono le donne ad essere in prima linea nella difesa del Pianeta. Eppure sono loro a subire di più le conseguenze dirette dei fenomeni atmosferici estremi. Questo accade soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove battersi per la giustizia climatica significa anche lottare per l'uguaglianza di genere.