Forest Green Rovers: il calcio amico dell'ambiente

Impianti di allenamento

eco-friendly

vegano

Forest Green Rovers

più green al mondo

Nailsworth

League Two

The New Lawn

impianto a pannelli fotovoltaici

naturali

acqua piovana

robot

, magliette riciclate e dal 2015 la prima squadra segue un regime alimentare. Ilè il club di calcio. Siamo nel sud ovest dell'Inghilterra, nella città di. Poco meno di 8000 abitanti rappresentati sul campo da questa realtà iscritta alla, il campionato di quarta divisione inglese, l'ultimo tra i professionisti. Per la cronaca la squadra è prima in classifica. 30500 spettatori questa la capienza massima dello stadio il. Un impianto inaugurato nel settembre 2006, dove l'energia elettrica è in grande parte ricavata da un grande, posizionato sulla copertura della tribuna sud. Il manto erboso concimato con prodotti rigorosamente, e i giardinieri provvedono a innaffiarlo conche viene raccolta in vasche di deposito. Nulla è lasciato al caso il prato viene tagliato con unche lavora grazie all'energia prodotta dai pannelli solari di cui dispone.

L'impegno green della società è valso un riconoscimento ufficiale da parte delle

Nazioni Unite

certificazione "carboon free"

, inoltre nel 2012 il Forest Green ROvers ha battuto oltre 200 candidati aggiudicandosi il premio dell'Institute of Groundmanship nella categoria sostenibilità e ambiente ed è stato il primo club ad aver ottenuto la

Inizialmente il kit gara è stato prodotto utilizzando del bamboo, mentre oggi la divisa è composta da

un mix di fondi del caffè e bottiglie di plastica

riciclati.

Ovviamente la squadra viaggia su un

bus elettrico

solo cibi vegani

Una squadra unica

e allo stadio sono serviti. E vegani sono anche i giocatori, i nuovi tesserati devono adattarsi all'alimentazione. Una scelta davvero radicale.al mondo.