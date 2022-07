Forest Bathing: un tuffo nella natura

Vivere nella natura

meno naturale

l’80% della popolazione abita in zone più o meno del tutto urbanizzate

il bisogno di tornare in aree rurali

è diventato paradossalmente la cosa. Da condizione abituale si è trasformata in eccezione, evasione, occasione sporadica per allontanarsi dalla vita vera, quella in città. Nel nostro Paese circa. Per questo, ancor di più dopo la pandemia, è in crescita, per viverci o anche solo per ritagliarsi qualche momento di pace.

Da esigenze del genere sono nate

pratiche dal valore terapeutico

Forest Bathing, il bagno nella foresta

che hanno come obiettivo il riconnettersi con la natura. Un esempio? Il

Molto più di una semplice passeggiata,

un vero tuffo nel verde

origine giapponese

sentire i profumi e i suoni della foresta lasciandosi alle spalle stress e distrazioni

. Una pratica diche prevede un contatto stretto con la natura: camminare scalzi, stendersi nell’erba fresca, toccare gli alberi a mani nude,. Un modo per ritrovare se stessi e il contatto perduto con l’ambiente.

Pexels

Non è un caso che in Giappone questo metodo sia considerato addirittura una pratica medica preventiva, conosciuta come “

Shirin-yoku

in modo amplificato

”. Il Forest Bathing può essere infatti la chiave per comprendere meglio il proprio posto nel mondo, immergendosi fisicamente negli elementi naturali, abbracciando la terra e percependola

Addentrandosi nei boschi si sperimenta

un nuovo modo di vedere e vivere gli spazi verdi

Essere green non è mai stato così rilassante

. Più lento, più attento e profondo. L’occasione per ripensare al proprio rapporto con la natura e ricaricare le batterie del proprio spirito.