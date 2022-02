Focus Next 30: un racconto tra passato e futuro

Nel mondo dell'editoria e non solo Focus è sinonimo di divulgazione scientifica, di conoscenza e curiosità. Valori che il brand ha coltivato per trent'anni e che nel 2022 vuole celebrare. Ricordando il passato certo, ma soprattutto guardando al futuro. Focus Next 30: questo il nome dell'iniziativa per festeggiare il trentennale. Un progetto speciale che accompagnerà lettori e utenti per 12 mesi. I grandi temi di ieri, oggi e domani saranno il cuore del progetto, che riprenderà le innovazioni raccontate fin dalla nascita della rivista, come preparazione alle trasformazioni future.

Scienza, tecnologia, ambiente: sono solo alcuni dei temi che hanno accompagnato la rivista fino ad oggi e che Focus Next 30 rileggerà alla luce delle scoperte più recenti, con approfondimenti e testimonianze di professionisti di fama internazionale. Voci esperte che negli anni hanno accompagnato il racconto di Focus, unite allo stile chiaro e immediato che ha fatto amare la rivista in tutta Italia.



Ad anticipare il percorso di Focus Next 30 è stato un numero speciale, all'insegna della difesa della natura. Una collaborazione con WWF in occasione del 60° anniversario dell'associazione, per rafforzare l'impegno per la salvaguardia del Pianeta. Messaggio trasmesso con reportage e spedizioni d'eccezione in luoghi in cui la natura ha bisogno di essere protetta. Un'iniziativa frutto dell'impegno che da sempre Focus dedica all'ambiente. Come testimonia un altro viaggio green documentato nel secondo numero dell’anno, quello dedicato alle Cascate dell’Iguazù, una vera oasi di biodiversità.

Nella rivista trovano anche spazio uno studio delle eruzioni dei vulcani, trattato nel primo numero del '92, e l'attuale dibattito attorno all'energia nucleare come fonte sostenibile. Difesa dell'ambiente, ma anche energie rinnovabili e mobilità: argomenti che il magazine ha nel suo DNA sin dagli anni Novanta e che vuole coltivare anche in futuro.

Dalla carta stampata al web, dalle Academy alla tv. In trent'anni Focus è diventata una piattaforma multimediale, coinvolgente e accessibile a una community di più di 5 milioni di utenti. Focus Next 30 si svilupperà cogliendo tutte queste sfaccettature. I dossier del magazine potranno essere approfonditi anche sul sito Focus.it, il pubblico sarà coinvolto sui social con quiz e dirette, fino ai podcast e il grande evento Focus Live, il festival del sapere. Un appuntamento che si ripeterà sia in primavera che a novembre, con talk, incontri e tavole rotonde sulle tematiche care al progetto.

Un modo speciale per spegnere le prime trenta candeline. Dal '92 Focus è cambiato, è cresciuto, ma conservando sempre la sua natura curiosa e appassionata. Un'identità che vuole festeggiare pagina dopo pagina con i suoi lettori, per partire insieme alla scoperta del domani.