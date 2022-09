È trascorso quasi anno dalla COP26 di Glasgow, la Conferenza delle Nazioni Unite che riunito le principali nazioni del mondo. Fare il punto sugli effetti devastanti del cambiamento climatico e impostare un deciso di cambio di rotta, questo l’obiettivo prefissato. I risultati? Pessimi e con l'aggravante del conflitto in Ucraina: la transizione ecologica ha subito un brusco rallentamento e i combustibili fossili hanno ripreso il centro della scena. Ma il Pianeta non sta a guardare, la natura si ribella. Le immagini di laghi e fiumi ben al di sotto dei livelli minimi storici sono la fotografia di un territorio sempre più in sofferenza. I ghiacciai si stanno sciogliendo, la tragedia della Marmolada l'ultima in ordine di tempo. Tempeste estreme e grandinate improvvise sono all'ordine del giorno, così come gli incendi che ogni estate devastano territori in tutto il mondo. L’allarme è stato lanciato da tempo ma a oggi mancano ancora le risposte.

“L’80% del fabbisogno energetico oggi deriva gas, petrolio e carbone. Dobbiamo assolutamente cambiare questa tendenza, l’Europa sta dettando le condizioni e dobbiamo rispettarle. Ci auguriamo che i fondi e i finanziamenti del PNRR vadano nella direzione delle energie rinnovabili” spiega Sergio Grifoni, Presidente di Energy Italy.

Investire in un futuro migliore. La speranza è che questa sta la volta buona. Da quasi 30 anni si parla del problema dell’inquinamento ambientale. Sul fronte della produzione di energie rinnovabili,

Energy Italy

pannelli fotovoltaici

Serve cambiare le nostre abitudini di consumo

rappresenta una realtà consolidata. In un momento in cui il prezzo dei combustibili fossili sta raggiungendo prezzi di mercato insostenibili, esistono soluzioni a basso impatto, come i. Un investimento ammortizzabile in poco tempo. “Oggi i pannelli fotovoltaici per una famiglia italiana sono la risposta migliore alle esigenze del consumo e dei costi energetici. Sono di facile installazione e installarli o meno dipende direttamente da noi. Come Energy Italy abbiamo affidato ai nostri 800 consulenti in tutte le regioni d’Italia una mission, quella di avvicinare le famiglie italiane per sensibilizzarle a dovere sul problema.” continua Sergio Grifoni.. Le nostre scelte, all’apparenza piccole, possono incidere positivamente sulla salute del nostro Pianeta.