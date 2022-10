E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 9 ottobre

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 9 ottobre alle 14.00 su Italia 1

in replica domenica notte su Italia 1

Focus

inizieremo facendo un punto sulla crisi energetica che sta colpendo i vari paesi europei. Vi parleremo di GREENcube, il primo mini-orto Made in Italy lanciato nello spazio per valutare la risposta delle piante alle condizioni di stress estremo. Analizzeremo i drammatici effetti del cambiamento climatico sul Mar Mediterraneo insieme all’esperto meteorologo Andrea Giuliacci e il lavoro di The Ocean Cleanup, l’organizzazione no profit che vuole ripulire gli oceani dalla plastica. Vi porteremo in Piemonte, nel territorio del Barbaresco, dove alcuni viticoltori si stanno approcciando a una nuova tendenza, quella dell’agroforestazione, una tecnica che mira a inserire alberi e piante nei vigneti. Andremo anche ad Aosta, al Forte di Bard, per scoprire Earth’s Memory, una mostra fotografia illuminante sulla vita dei ghiacciai. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity,e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.