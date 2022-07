E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 31 luglio

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 31 luglio alle 13.45 su Italia 1

in replica domenica notte su Italia 1

Focus

inizieremo portandovi a St. Moritz, una delle destinazioni più famose al mondo, mix perfetto di glamour, sport e paesaggi mozzafiato. Miscela magica che rende la città svizzera una meta ideale per chi al mare preferisce la montagna e alle spiagge affollate una rigenerante immersione nella natura. Vi parleremo di Nemo’s Garden, delle particolari biosfere immerse sul fondale ligure di Noli, un innovativo esempio di agricoltura subacquea. Andremo in Sardegna per scoprire Maristanis, il progetto più all’avanguardia di tutto il Mediterraneo per la gestione e la tutela delle zone umide e costiere. Vi parleremo di ForestaMI, il progetto di forestazione urbana che prevede di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nell’area metropolitana di Milano, e del più grande impianto al mondo per l’aspirazione di anidride carbonica. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che si sta preparando all’ultimo doppio appuntamento a Seul, nella Capitale della Corea del Sud. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity,e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.