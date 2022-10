E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 30 ottobre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 30 ottobre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla crisi idrica legata alla siccità che sta colpendo il settore agricolo e delle conseguenze sul prezzo del caffè. Vi parleremo del triste impatto della cultura della moda usa e getta, il fast fashion, sul nostro pianeta e del percorso di cambiamento che alcune realtà virtuose stanno mettendo in pratica. Vi mostreremo l’innovativa bio-pellicola antimuffa sviluppata da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) insieme all’Università di Salerno capace di mantenere frutta e verdura più a lungo. Vi porteremo nella provincia pavese, dove il progetto "Simbiosi" ha riportato una porzione di campi alla biodiversità e alla fertilità di 1000 anni fa, tutto grazie a tecnologie agritech 100% sostenibili. Vi racconteremo anche di un particolare "ponte" tra l'Italia e gli Stati Uniti nel segno dell'arte e della sostenibilità: due speciali eco-murales che collegano New York e il Borgo Universo ad Aielli, in Abruzzo, nel nome del cambiamento. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.