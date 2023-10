E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 29 ottobre

Il nostro magazine green all’insegna della sostenibilità torna in onda domenica 29 ottobre alle 14.00 su Italia 1

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 29 ottobre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando dei danni causati all’agricoltura dalle tante catastrofi naturali degli ultimi trent’anni. Scopriremo perché l’inquinamento dei fiumi spesso è superiore a quello dei laghi. Vi racconteremo la storia di un rarissimo cucciolo di rinoceronte di Sumatra nato in Indonesia e andremo vicino Trento, dove nel Parco del Respiro si può praticare il Forest Bathing. Un invito a toccare con mano la natura, stendersi nell’erba fresca, accarezzare la corteccia degli alberi, sentire i profumi e i suoni della foresta, lasciandosi alle spalle pensieri e preoccupazioni. Conosceremo meglio ClimaMeter, l'innovativa piattaforma che svela in tempo reale l'origine degli eventi estremi e parleremo di inquinamento sulle montagne, con il progetto CleanAlp.

Andremo a Nardò, per parlare dei record firmati da un prototipo a idrogeno, progettato e guidato da un pilota fuori dalla norma.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.