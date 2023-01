E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 29 gennaio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 29 gennaio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulle comunità energetiche, un modello di gestione che permette ai cittadini di diventare protagonisti della transizione sostenibile senza subire gli urti della recente impennata dei prezzi.

Parleremo degli adeguamenti degli impianti sciistici per far fronte al caro energia e del record di un’auto ad alimentazione totalmente solare. Vi mostreremo una piattaforma digitale tutta italiana che diffonde una nuova visione di turismo: di prossimità, esperienziale e sostenibile. Analizzeremo come il cambiamento climatico stia colpendo il permafrost, lo strato di ghiaccio perenne, rischiando di liberare vecchi e nuovi virus. Andremo a Pompei, dove oltre centocinquanta le pecore ogni giorno contribuiscono in modo sostenibile al mantenimento e alla bonifica dell'erba nel sito archeologico. Un vero e proprio eco-pascolo nell’area verde dei celebri scavi.

Vi parleremo dell’ultimo progetto di Rafa Nadal, che non ha niente a che fare con il tennis: si tratta di gare tra motoscafi totalmente elettrici, un campionato strettamente legato a quello della Formula E. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.