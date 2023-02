E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 26 febbraio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 26 febbraio alle 14:00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sul futuro dei viaggi, tra sostenibilità, tecnologia e realtà aumentata.

Vi parleremo di nuovo turismo in montagna, tra sci notturno e bagno nel ghiaccio. Di una spedizione italiana da record in Antartide, quella della nave rompighiaccio Laura Bassi, e di un nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria dell’industria sostenibile, nato presso l’Università del Salento. Vi mostreremo un parcheggio per biciclette realizzato sott’acqua ad Amsterdam e uno speciale progetto italiano per realizzare packaging per la frutta e la verdura 100% sostenibile, ricavato dal lino.

Vi parleremo di Extreme E, l’unico mondiale per SUV totalmente elettrici del Pianeta, che il secondo finesettimana di marzo riparte in Arabia Saudita. Cinque tappe, con l’Italia ancora protagonista. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.