Cara Energia, il futuro dell'energia raccontato in un podcast

Un podcast per fare informazione e dare gli strumenti per comprendere a fondo le tematiche energetiche

Dove e come troveremo l’energia di cui abbiamo bisogno? Disponibile online dal 24 febbraio il primo episodio del podcast “Cara Energia” della giornalista e autrice Sabrina Scampini (Mattino 5, Zona Bianca, Controcorrente, Dritto e Rovescio). Prodotta da Dopcast, la serie si sviluppa in 10 episodi, online tutti i venerdì, durante i quali la giornalista approfondisce gli argomenti attorno al tema dell'energia e lo fa insieme all’amico, scrittore, ex politico e dirigente Chicco Testa.

“Tutto ha inizio con il 24 febbraio 2022, quando la Russia invade l’Ucraina scatenando un vero e proprio effetto domino di portata mondiale. La guerra combattuta sul campo non è il solo argomento protagonista del periodo. Nei dibattiti TV, sulle pagine dei giornali e nei salotti di casa, una parola risuona continuamente: crisi energetica. Ci rendiamo conto che l’energia alimenta tutta la nostra vita: dai trasporti alle industrie, dall’illuminazione all’alimentazione; scopriamo che non è più scontato avere i caloriferi caldi in inverno e il condizionatore sempre acceso in estate. Gas, petrolio, nucleare, rinnovabili, caro energia, ricatto energetico, sono solo alcuni dei termini che, ignorati fino ad allora, entrano di prepotenza nei discorsi quotidiani di tutti ma che spesso non sappiamo decifrare.” Un podcast per fare informazione e dare gli strumenti per comprendere a fondo le tematiche energetiche.