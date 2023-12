E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 24 dicembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 24 dicembre alle 13.45 su Italia 1 inizieremo parlando di cucina. Anche a Natale, infatti, si può aiutare l’ambiente, con un menù sostenibile. Per aiutarci, Tessa Gelisio ci ha svelato dei segreti per stupire gli ospiti con delle portate che limitano i consumi, senza dimenticare il gusto. Andremo in Lombardia, per conoscere meglio la Via delle Sorelle. Un nome suggestivo che indica uno speciale cammino tra Bergamo e Brescia, le due città Capitale della Cultura 2023. Scopriremo di più sulla velocità di diffusione della CO2, parleremo dei consumi legati all’intelligenza artificiale e del delicato tema delle migrazioni dovute alla crisi climatica, un fenomeno ancora poco conosciuto, ma in grado di crescere in modo esponenziale. Vi racconteremo un nuovo progetto dell’ENEA, l’Atlante degli habitat marini. Uno strumento innovativo per preservare gli habitat marini dagli impatti del cambiamento climatico, ridurre i fattori di rischio e pianificare un utilizzo più sostenibile delle aree marine, anche nei Piccoli stati insulari in via di sviluppo.

Vi mostreremo come le grandi case produttrici di auto si stanno preparando al salto nella mobilità del futuro, con le Hypercar elettriche.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.