E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 23 aprile

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 23 aprile alle 14.00 su Italia 1 inizieremo dal nuovo progetto sostenibile di Bill Gates, che ha investito in una startup che vuole eliminare le emissioni di metano causate dalla digestione delle mucche. Vi parleremo di un progetto messo in atto dal WWF nel Parco Naturale Regionale delle Serre in Calabria, dove è stato rilasciato un primo nucleo di 20 esemplari di cervo italico, provenienti dal Bosco della Mesola, l’ultimo areale residuo della sottospecie autoctona della nostra penisola, decimata negli ultimi secoli. Vi mostreremo anche i laboratori dell’Enea, dove si studia un modo per produrre anticorpi dalle piante, grazie a un sistema di produzione alternativo ed economico offerto dal Plant Molecular Farming (PMF). Andremo negli Stati Uniti, dove è stato progettato un mezzo elettrico che potrebbe rivoluzionare il trasporto su rotaia, e sul Monte Baldo, dove è stato creato un profumo con alcune delle piante in pericolo di uno degli orti botanici più ricchi d’Europa.

Vi parleremo di Extreme E, l’unico mondiale per Suv totalmente elettrici del Pianeta, che si prepara a correre in Scozia per la seconda tappa dopo l’Arabia Saudita. Si correrà in un’ex miniera di carbone a cielo aperto, che verrà convertita in centrale idroelettrica in un’ottica di sostenibilità.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

