E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 21 agosto

inizieremo parlandovi de Il Giro dei Venti, la prima competizione internazionale amatoriale che unisce barca a vela e ciclismo, di un’associazione americana senza scopo di lucro che clona il DNA degli alberi delle foreste secolari per riprodurle e salvarne il patrimonio genetico. Vi porteremo in Spagna, nella Bahía de Cádiz, per scoprire “il grano del mare”, l’ultima novità dello Chef spagnolo Angel Leon, 3 Stelle Michelin, un particolare “grano” che si coltiva autonomamente nell’ecosistema marino. Vi parleremo dell’impatto ambientale dell’Etna: il vulcano siciliano è il responsabile del 10% di tutte le emissioni di CO2 globali provenienti da vulcani attivi. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo il punto finale sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che lo scorso fine settimana ha visto la conclusione dell’ottava stagione, quella del debutto per il nostro Antonio Giovinazzi che ci ha accolto nella sua Montecarlo.