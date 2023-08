E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 20 agosto

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 20 agosto alle 14.00 su Italia 1 inizieremo con un curioso fenomeno che sta coinvolgendo le Cascate del Niagara, il cui rumore a Niagara Falls è ormai coperto dal ronzio incessante del mining, la tecnologia per creare bitcoin. Vi parleremo di un’oasi naturale vicino a Venezia, perfetta per delle suggestive passeggiate a cavallo immersi nella natura. Incontreremo una famosa violinista italiana per raccontarvi dell’impegno di un gruppo di artisti internazionali a favore delle piante. Vi mostreremo il progetto “Coral restoration”, portato avanti dal Marhe Center alle Maldive per restaurare e proteggere la barriera corallina. Vi porteremo in uno speciale parco naturalistico che ospita e protegge migliaia di uccelli selvatici e altre specie: l’Oasi di Sant’Alessio. Scopriremo il lato più green di Nico Rosberg, Campione del mondo di Formula 1 e Team Principal di una squadra di Extreme E, che ha mantenuto la promessa di tornare in Sardegna dopo la tappa del campionato di Suv elettrici della scorsa estate e ha piantato 4mila alberi nei territori distrutti dagli incendi. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.