E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 2 giugno

Conosceremo la storia di Gabriella Greison, fisica e scrittrice che usa l’arte e la musica per parlare di cambiamento climatico. Andremo in Trentino, per farvi conoscere dei ragazzi che hanno deciso di donare una seconda vita al legno ferito dal bostrico. Vi faremo anche a scoprire in che modo si può produrre un grande vino tutelando l’ambiente e la biodiversità. Andremo in Liguria, per visitare il meraviglioso Santuario dei Cetacei.