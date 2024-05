di fronte al fenomeno, i biologi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste hanno avviato laboratori a Panarea e a Milazzo per poter studiare meglio la specie e le sue caratteristiche. “Oggi il caldo ha trasformato questa specie in un problema - spiega Michela D’Alessandro, biologa dell’Ogs - per questo stiamo cercando di sensibilizzare le autorità pubbliche, perché al momento non c’è nemmeno troppa consapevolezza e i pescatori a volte assumono cortisone prima di uscire in mare per prevenire il dolore”.