E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 2 aprile

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 2 aprile alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sui risparmi di energia elettrica legati all’ora legale. Parleremo della prima isola energetica artificiale del mondo, realizzata in Belgio e dei provvedimenti che dovrebbero essere attuati per affrontare la grave siccità che sta colpendo il nostro Paese. Incontreremo una famosa violinista italiana per raccontarvi dell’impegno di un gruppo di artisti internazionali a favore delle piante. Andremo a Roma, dove sabato scorso ha avuto luogo un’iniziativa del WWF molto particolare, l’Ora della Terra, che ha coinvolto un noto volto della comicità italiana, Maccio Capatonda. Saremo anche a Milano, dove i volontari di un’associazione e un giovane imprenditore hanno ridipinto una parete di 180 metri con una speciale vernice antismog.

Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del Pianeta che lo scorso fine settimana ha corso per la prima volta nella sua storia a San Paolo in Brasile, e come sempre non sono mancati imprevisti, incidenti e punti esclamativi.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.