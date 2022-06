E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 19 giugno

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 19 giugno alle 13.45 su Italia 1

replica domenica notte su Italia 1

inizieremo parlando dell’ecobonus per il miglioramento sismico degli edifici e di uno studio sulle abitudini degli italiani legate allo spreco dell’acqua. Vi porteremo sul Lago di Como per scoprire “SIMILE”, il progetto congiunto tra Italia e Svizzera per la salvaguardia e il monitoraggio integrato dei laghi insubrici e dei loro ecosistemi. Nel quinto episodio del nostro viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili vi parleremo di alcune delle città da cui può ripartire un nuovo tipo di turismo urbano, più attento alla salvaguardia del patrimonio e all'ambiente. Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema dell’impatto ambientale della musica. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e vi parleremo del Pure ETCR, il campionato automobilistico sperimentale riservato a vetture turismo elettriche. La puntata sarà disponibile su, ine sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.