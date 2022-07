E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 17 luglio

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 17 luglio alle 13.45 su Italia 1

Mediaset Infinity

in replica domenica notte su Italia 1

Focus

inizieremo parlando dagli ostacoli che stanno rallentando la transizione verso la mobilità elettrica. Vi faremo scoprire ANYmal Robot, uno speciale cane-robot quadrupede capace di muoversi facilmente in ambienti naturali e progettato per il monitoraggio degli habitat. Vi porteremo a Capri per mostrarvi il nuovo progetto degli algologi dell’Università di Triste per ripopolare le foreste marine italiane e ripristinare la biodiversità dei Faraglioni di Capri. Andremo tra le Dolomiti, in Alta Badia, un luogo magico che d’estate offre più di 400km di sentieri adatti a tutti per rilassanti passeggiate, escursioni in bicicletta o a cavallo. Approfondiremo il lato sostenibile del Jova Beach Party, il tour di Jovanotti e il progetto ambientale “Ri-Party-Amo”. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto su Extreme E, il campionato per SUV totalmente elettrici che lo scorso weekend ha dato spettacolo con tanti colpi di scena sul circuito di Capo Teulada, in Sardegna. La puntata sarà disponibile sue sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.