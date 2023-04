E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 16 aprile

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 16 aprile alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando della Volkswagen che investirà in una miniera di litio e cobalto per le proprie auto. Parleremo di una particolare certificazione di sostenibilità creata per gli acquari e di un progetto della fondazione no profit MEDSEA e dell’azienda Nieddittas, che in Sardegna hanno realizzato un isolotto per la nidificazione degli uccelli migratori con i gusci delle cozze scartati dalla lavorazione industriale. Faremo un punto sul problema della plastica, raccontandovi dell’iniziativa “#BastaVaschette” di Marevivo in collaborazione con Zero Waste Italy, per dire no agli imballaggi monouso in plastica per frutta e verdura, considerando che in Italia vengono usate ogni anno più di 1 miliardo e 200 milioni di vaschette per frutta e verdura.

Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del Pianeta che il prossimo weekend sbarca in Europa dopo le prime cinque tappe intercontinentali. La Porsche è la squadra da battere, ma non mancano novità. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.