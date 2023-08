E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 13 agosto

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 13 agosto alle 13.45 su Italia 1 inizieremo analizzando il rapporto tra la produzione di rifiuti e PIL, in Italia, Francia e Germania. Andremo ad Amsterdam, dove è stato realizzato un particolare parcheggio per biciclette sott’acqua, e in Campania, in provincia di Salerno, dove si trova il primo impianto di “batteria di sabbia”, un innovativo sistema di stoccaggio di energia termica basato su un letto di sabbia fluidizzato (energy from the sand) alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Vi mostreremo il progetto speciale di un ricercatore italiano premio Nobel per “dare la parola” agli alberi: un sensore in grado di monitorare lo stato di salute delle piante. Vi parleremo di Formula E, l’unico mondiale elettrico del Pianeta, che ha chiuso la stagione a Londra ed è già proiettata verso quella del prossimo anno. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.