E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 12 novembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 12 novembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando di un affascinante cammino green: quello che attraversa le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Vi spiegheremo perché in alcune zone d’Italia si effettuano delle vendemmie notturne e in che modo si possono ottenere delle molecole benefiche dagli scarti del melograno. Vi mostreremo un “pesce-robot” che preleva DNA dai fondali per salvaguarda l’ecosistema marino e vi porteremo vicino a Lecco, per ammirare le bellezze di uno storico giardino botanico.

Parleremo di Formula E, che il 13 gennaio tornerà con una nuova stagione, partendo da Città del Messico. Molte le aspettative di Maserati, al secondo anno nell’unico mondiale totalmente elettrico del Pianeta.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

