E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 11 settembre

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 11 settembre alle 14.00 su Italia 1

inizieremo parlando del problema dell’inquinamento legato ai jet privati e di un particolare drone capace di piantare 40.000 alberi al giorno per combattere il disboscamento. Vi porteremo in Burkina Faso per mostrarvi un progetto di sviluppo sostenibile e di transizione agro-ecologica con il coinvolgimento di un gruppo di donne. Il nostro viaggio continuerà direzione Montegrotto Terme per scoprire The Deep Joy, la piscina termale più profonda al mondo in cui si incontrano arte, sostenibilità e divertimento. Andremo anche in Sardegna, dove il campionato per Suv totalmente elettrici di Extreme-E non solo ha corso ma si è impegnato come sempre nella salvaguardia dell’ambiente. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e vi racconteremo il lato ambientalista di Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente in Coppa del Mondo. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity,e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.