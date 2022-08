E-Garden: piante assetate

In questo appuntamento scopriamo cinque rimedi veloci per piante assetate. Se ad esempio lo stato di sofferenza è minimo potete fronteggiarlo facilmente dando innanzitutto un bicchiere d’acqua e poi andando ad asportare le parti più secche. Se la pianta è invece visibilmente assettata sarà decisivo bagnarle con generosità e collocarle al buio per qualche tempo affinché riacquistino il turgore perso. Per scoprire gli altri segreti per salvare le vostre piante assetate non perdetevi il resto dei consigli.