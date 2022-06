E-Garden: le rampicanti

Queste piante sono un’ottima idea per

decorare

fiori profumatissimi

foglie brillanti

le nostre case. E non c’è neppure bisogno di un grande giardino, perché si possono piantare in vaso o comodamente sul balcone, dove l’effetto ornamentale che produrranno sarà davvero stupendo. Non solo, ma ancheche danno quel tocco di colore in più che non guasta mai.

Non solo valenze estetiche, ma anche

preziose utilità pratiche

la casa più fresca

. Infatti, aiutano a manteneree le pareti in ombra, lasciando il caldo all’esterno.