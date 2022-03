E-Garden: le piante aromatiche classiche

Le

erbe aromatiche

, conosciute e apprezzate per il condimento delle pietanze, si possono coltivare comodamente sul balcone o sul davanzale della finestra di casa. Un modo semplice per avere sempre a portata di mano aromi freschissimi. Si tratta di piante rustiche, perenni, che necessitano di poca acqua, crescono molto bene in vaso ma necessitano della luce diretta del Sole per almeno 4 o 6 ore al giorno.