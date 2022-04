E-Garden: le piante acidofile

Le piante acidofile più conosciute sono azalea, camelia e corbezzolo, ma troviamo anche ortensie e rododendri. Si definiscono “acidofile” per via delle caratteristiche del terreno nel quale vivono che deve avere una reazione acida, ovvero un PH inferiore a 7. Solo in queste condizioni queste piante sono in grado di vivere al meglio e offrire foglie bellissime e fioriture colorate e spettacolari.