E-Garden: le piante aromatiche insolite

Oggigiorno sul balcone o sul davanzale della finestra di casa non troviamo più solamente le erbe aromatiche classiche come la salvia, il rosmarino, il basilico e il timo. Ne esistono tante altre, un pochino più insolite, ma che fanno bene alla salute del nostro organismo e regalano nuovi odori e sapori in cucina come il coriandolo, l’aneto e il dragoncello.