E-Garden: l'aloe vera, bella e utile

Protagonista di questo appuntamento è l’aloe vera, una pianta esteticamente molto scenografica, che richiede pochissime attenzioni e che ha svariate proprietà benefiche per la nostra salute.

L’aloe vera ha bisogno di sole in primavera e in autunno, ma vi suggerisco di coltivarla in piena estate alla mezz’ombra. Irrigatela ogni trenta giorni circa proprio in questa stagione. Perché sono proprio queste le settimane in cui dobbiamo prestare più attenzione.

Questa è una pianta che non sopporta le basse temperature. Il consiglio quindi è quello di collocarla in veranda o pianerottoli luminosi a una temperatura compresa tra i 10 e i 18 gradi circa.

Unsplash

Il termine “aloe” deriva da una parola araba, “alua”, che significa “amaro”, come in effetti è il suo succo. Un succo ricchissimo di vitamine, minerali, amminoacidi che migliorano le funzioni fisiologiche del nostro organismo.

Se vi abbiamo convinto a coltivare una pianta di aloe vera, non dovrete far altro che munirvi di un vaso in terracotta, di pomice da collocare sul fondo del vaso come strato drenante e di un terriccio molto soffice.

Buon E-Garden a tutti!