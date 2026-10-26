E-Garden: la Dracaena, il tronchetto della felicità
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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In questo appuntamento con nostra rubrica E-Garden, scopriamo come coltivare la Dracaena e perché vale la pena comprarla questo autunno.
Il tronchetto della felicità - alias Dracaena Fragrans - si chiama così per via di un’antica tradizione simbolica che lo considera un potente portafortuna naturale, capace di portare benessere dentro casa.
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Per quanto riguarda la coltivazione, collocatela in ambienti dove il termometro oscilla sui 20°C, con un alto tasso di umidità ambientale. Vi consigliamo di nebulizzarla 2/3 volte alla settimana e di innaffiarla solo una volta ogni sette giorni in inverno.
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Il substrato poi deve essere fresco e leggero e le concimazioni con prodotti liquidi per piante verdi sono il bonus per avere foglie sane e brillanti, che vanno pulite periodicamente con un panno inumidito d’acqua.
Tra le piante da interni più diffuse, la Dracaena può anche aiutare a depurare l’aria. Perfetta quindi nei luoghi di lavoro come uffici, sale d’attesa e negozi.
Buon giardinaggio e buon E-Garden a tutti voi!