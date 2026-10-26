GIARDINAGGIO A CASA

E-Garden: la Dracaena, il tronchetto della felicità

I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Pagano

di Redazione E-Planet
26 Ott 2026 - 17:25
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© E-Planet

© E-Planet

In questo appuntamento con nostra rubrica E-Garden, scopriamo come coltivare la Dracaena e perché vale la pena comprarla questo autunno.

Il tronchetto della felicità - alias Dracaena Fragrans - si chiama così per via di un’antica tradizione simbolica che lo considera un potente portafortuna naturale, capace di portare benessere dentro casa.

© E-Planet

© E-Planet

Per quanto riguarda la coltivazione, collocatela in ambienti dove il termometro oscilla sui 20°C, con un alto tasso di umidità ambientale. Vi consigliamo di nebulizzarla 2/3 volte alla settimana e di innaffiarla solo una volta ogni sette giorni in inverno.

© E-Planet

© E-Planet

Il substrato poi deve essere fresco e leggero e le concimazioni con prodotti liquidi per piante verdi sono il bonus per avere foglie sane e brillanti, che vanno pulite periodicamente con un panno inumidito d’acqua.

Tra le piante da interni più diffuse, la Dracaena può anche aiutare a depurare l’aria. Perfetta quindi nei luoghi di lavoro come uffici, sale d’attesa e negozi.

videovideo

Buon giardinaggio e buon E-Garden a tutti voi!

eco-planet
e-garden
giardinaggio
piante

Sullo stesso tema